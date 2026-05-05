Visite guidée de la façade, Château de Tréprel, Tréprel

Visite guidée de la façade 19 et 20 septembre Château de Tréprel Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Accès de la route par une barrière blanche. Traversée du parc à pieds pour découvrir la façade Ouest du CHATEAU DE TREPREL.

Château de Tréprel 1 le château, 14690 Tréprel Tréprel 14690 Calvados Normandie 06 82 81 41 60 Accès par le parc et découverte de la façade OUEST du château de Tréprel. Il a été construit par Nicolas Gondouin à partir de 1780. Une ancienne ferme médiévale lui a préexisté. Elle était la demeure des seigneurs de Tréprel dont on trouve la trace dès l’an 1045. Ensuite la famille, Elie de Tréprel, dont un ancêtre était secrétaire du roi Louis XIV lui succède. Elle bâtit le château actuel au moment où elle cède ses droits sur les termes de Bagnoles de l’Orne. Elle y vécu jusqu’en 1897. Un roturier achète le domaine pour y développer l’élevage des chevaux. Parking à l’entrée du parc au carrefour de la route de ST Germain Longot à Pont D’Ouilly (N°43) et de Pierrefitte en Cinglais à Pierrepont (n° 133)

Journées européennes du patrimoine 2026

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