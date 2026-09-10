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Château des Coutures, Château des Coutures, Vivy

samedi 19 septembre 2026 · Château des Coutures · Vivy

Château des Coutures, Château des Coutures, Vivy

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château des Coutures
Adresse
91 rue de Neuillé
Ville
49680 Vivy
Département
Maine-et-Loire

Château des Coutures 19 et 20 septembre Château des Coutures Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La demeure a été construite entre 1835 et 1841 par l’architecte nantais A. Guillemet, dans un style remarquable pour son inspiration palladienne.
Visites guidées par le propriétaire (durée : 45min).
Samedi et dimanche départs 14h, 15h, 16h, 17h

Château des Coutures 91 rue de Neuillé Vivy 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire
La demeure a été construite entre 1835 et 1841 par l’architecte nantais A. Guillemet, dans un style remarquable pour son inspiration palladienne.

© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture

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