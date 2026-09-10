Château des Coutures, Château des Coutures, Vivy
samedi 19 septembre 2026 · Château des Coutures · Vivy
Informations pratiques
Château des Coutures 19 et 20 septembre Château des Coutures Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La demeure a été construite entre 1835 et 1841 par l’architecte nantais A. Guillemet, dans un style remarquable pour son inspiration palladienne.
Visites guidées par le propriétaire (durée : 45min).
Samedi et dimanche départs 14h, 15h, 16h, 17h
Château des Coutures 91 rue de Neuillé Vivy 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire
La demeure a été construite entre 1835 et 1841 par l’architecte nantais A. Guillemet, dans un style remarquable pour son inspiration palladienne.
© Illustration Jean Leblanc – ministère de la Culture
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