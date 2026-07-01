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Château d’Oyré, Château de Créans et ses dépendances, Clermont-Créans

samedi 19 septembre 2026 · Château de Créans et ses dépendances · Clermont-Créans

Château d’Oyré, Château de Créans et ses dépendances, Clermont-Créans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Créans et ses dépendances
Adresse
27 Rte des Croisies, 72200 Clermont-Créans, France
Ville
72200 Clermont-Créans
Département
Sarthe

Château d’Oyré 19 et 20 septembre Château de Créans et ses dépendances Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Édifié à Clermont-Créans, le château d’Oyré est une élégante demeure historique qui témoigne du riche patrimoine architectural de la Communauté de Communes. Entouré de verdure, ce site privé d’exception ouvre ses portes pour dévoiler son histoire et ses secrets au fil des siècles.
Visites libres
Les jardins, les 2 salons et la chapelle
Samedi 14h 18h,
Dimanche 10h 12h et 14h 18h
Rue d’Oyré

Château de Créans et ses dépendances 27 Rte des Croisies, 72200 Clermont-Créans, France Clermont-Créans 72200 Sarthe Pays de la Loire
Édifié à Clermont-Créans, le château d’Oyré est une élégante demeure historique qui témoigne du riche patrimoine architectural de la Communauté de Communes. Entouré de verdure, ce site privé ouvre et…

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