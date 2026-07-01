Château d’Oyré, Château de Créans et ses dépendances, Clermont-Créans

Informations pratiques

Château d’Oyré 19 et 20 septembre Château de Créans et ses dépendances Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Édifié à Clermont-Créans, le château d’Oyré est une élégante demeure historique qui témoigne du riche patrimoine architectural de la Communauté de Communes. Entouré de verdure, ce site privé d’exception ouvre ses portes pour dévoiler son histoire et ses secrets au fil des siècles.

Visites libres

Les jardins, les 2 salons et la chapelle

Samedi 14h 18h,

Dimanche 10h 12h et 14h 18h

Rue d’Oyré

Château de Créans et ses dépendances 27 Rte des Croisies, 72200 Clermont-Créans, France Clermont-Créans 72200 Sarthe Pays de la Loire

Édifié à Clermont-Créans, le château d’Oyré est une élégante demeure historique qui témoigne du riche patrimoine architectural de la Communauté de Communes. Entouré de verdure, ce site privé ouvre et…

©MINISTERE DE LA CULTURE