Site de Créans (église, château), Château de Créans et ses dépendances, Clermont-Créans

Informations pratiques

Site de Créans (église, château) 19 et 20 septembre Château de Créans et ses dépendances Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le château et l’église Saint Symphorien forment un ensemble en bord du Loir construits à l’époque médiévale.

Sont visitables l’église, les douves, les jardins, le tour de garde, le pigeonnier et les salons.

Visites commentées samedi et dimanche

10h à 12h et 14h à 18h.

Buvette

Château de Créans et ses dépendances 27 Rte des Croisies, 72200 Clermont-Créans, France Clermont-Créans 72200 Sarthe Pays de la Loire

Le château et l’église Saint Symphorien forment un ensemble en bord du Loir, construits à l’époque médiévale.

©MINISTERE DE LA CULTURE