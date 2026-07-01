Site de Créans (église, château), Château de Créans et ses dépendances, Clermont-Créans
samedi 19 septembre 2026 · Château de Créans et ses dépendances · Clermont-Créans
Informations pratiques
Site de Créans (église, château) 19 et 20 septembre Château de Créans et ses dépendances Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le château et l’église Saint Symphorien forment un ensemble en bord du Loir construits à l’époque médiévale.
Sont visitables l’église, les douves, les jardins, le tour de garde, le pigeonnier et les salons.
Visites commentées samedi et dimanche
10h à 12h et 14h à 18h.
Buvette
Château de Créans et ses dépendances 27 Rte des Croisies, 72200 Clermont-Créans, France Clermont-Créans 72200 Sarthe Pays de la Loire
Le château et l’église Saint Symphorien forment un ensemble en bord du Loir, construits à l’époque médiévale.
©MINISTERE DE LA CULTURE
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