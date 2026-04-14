Château du Barroux, Château du Barroux, Le Barroux

Château du Barroux 1 – 7 juin Château du Barroux Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La distillerie de whisky du château du Barroux est la seule au monde à produire un whisky de terroir à partir de petit épeautre bio de Haute Provence certifié IGP. Depuis le démarrage de la distillerie, le Château du Barroux travaille ainsi en partenariat avec plusieurs producteurs de petit épeautre.La distillerie du château du Barroux continue d’ouvrir ses portes au public tout au long de l’année pour des visites guidées « Découverte » en présence d’un accompagnateur qui explique les différentes étapes de fabrication de notre whisky.

La visite simple du château ne nécessite pas de réservation.

Château du Barroux La Garenne 84330 Le Barroux Le Barroux 84330 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « contact@chateaudubarroux.com »}]

Dans les secrets de la distillation

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