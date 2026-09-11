UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Nibelle

Château du Hallier, Château du Hallier, Nibelle

samedi 19 septembre 2026 · Château du Hallier · Nibelle

Château du Hallier, Château du Hallier, Nibelle

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château du Hallier
Adresse
85 route du Hallier 45340 Nibelle
Ville
45340 Nibelle
Département
Loiret

Château du Hallier 19 et 20 septembre Château du Hallier Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Château de briques et de pierres du XVIᵉ siècle, entouré de douves sèches, en grande partie ruiné. Escalier à la Rihour dont l’originalité réside dans l’utilisation exclusive de la brique.

Château du Hallier 85 route du Hallier 45340 Nibelle Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire Château en brique et pierre du XVIe siècle, entouré de douves sèches et ceinturé de neuf tours, en grande partie ruiné. Escalier remarquable, dit à la Rihour.
Château de briques et de pierres du XVIᵉ siècle, entouré de douves sèches, en grande partie ruiné. Escalier à la Rihour dont l’originalité réside dans l’utilisation exclusive de la brique.

Bruno Lagarde

À voir aussi à Nibelle (Loiret)