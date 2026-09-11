Château du Hallier, Château du Hallier, Nibelle

Informations pratiques

Château du Hallier 19 et 20 septembre Château du Hallier Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Château de briques et de pierres du XVIᵉ siècle, entouré de douves sèches, en grande partie ruiné. Escalier à la Rihour dont l’originalité réside dans l’utilisation exclusive de la brique.

Château du Hallier 85 route du Hallier 45340 Nibelle Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire Château en brique et pierre du XVIe siècle, entouré de douves sèches et ceinturé de neuf tours, en grande partie ruiné. Escalier remarquable, dit à la Rihour.

Château de briques et de pierres du XVIᵉ siècle, entouré de douves sèches, en grande partie ruiné. Escalier à la Rihour dont l’originalité réside dans l’utilisation exclusive de la brique.

Bruno Lagarde