Château du Hallier, Château du Hallier, Nibelle
samedi 19 septembre 2026 · Château du Hallier · Nibelle
Informations pratiques
Château du Hallier 19 et 20 septembre Château du Hallier Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Château de briques et de pierres du XVIᵉ siècle, entouré de douves sèches, en grande partie ruiné. Escalier à la Rihour dont l’originalité réside dans l’utilisation exclusive de la brique.
Château du Hallier 85 route du Hallier 45340 Nibelle Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire Château en brique et pierre du XVIe siècle, entouré de douves sèches et ceinturé de neuf tours, en grande partie ruiné. Escalier remarquable, dit à la Rihour.
Château de briques et de pierres du XVIᵉ siècle, entouré de douves sèches, en grande partie ruiné. Escalier à la Rihour dont l’originalité réside dans l’utilisation exclusive de la brique.
Bruno Lagarde
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