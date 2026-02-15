Festival Jardin d’étoiles Nibelle
Festival Jardin d’étoiles Nibelle vendredi 11 septembre 2026.
Festival Jardin d’étoiles
1 Route Boiscommun Nibelle Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 16:00:00
fin : 2026-09-12 23:00:00
Date(s) :
2026-09-11
Week-end festif autour Marché artisanal, expositions, illuminations du jardin, concert, ateliers, jeux…
Programme en cours de construction
Ateliers
Atelier apiculture
– Découvrez la vie des abeilles et dégustez leur miel.
Marché artisanal Jardins de la voie Romaine
Miels, tisanes, légumes, semences…
Bain sonore
Immersion sonore pour se détendre
Stand maquillage
Avec Cécilie Histoires samedi dès 15h, prix libre, tout âge, sans réservation
Baptême Poney
Avec les Poneys du Gâtinais samedi 15h-18h, 3€, env. 10 min
Traiteur
Vendredi et samedi soir .
1 Route Boiscommun Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire contact@domainedeflotin.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Festive weekend around craft market, exhibitions, garden illuminations, concerts, workshops, games?
L’événement Festival Jardin d’étoiles Nibelle a été mis à jour le 2026-02-17 par OT GRAND PITHIVERAIS