Festival Jardin d’étoiles

1 Route Boiscommun Nibelle Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 16:00:00

fin : 2026-09-12 23:00:00

Date(s) :

2026-09-11

Week-end festif autour Marché artisanal, expositions, illuminations du jardin, concert, ateliers, jeux…

Programme en cours de construction

Ateliers

Atelier apiculture

– Découvrez la vie des abeilles et dégustez leur miel.

Marché artisanal Jardins de la voie Romaine

Miels, tisanes, légumes, semences…

Bain sonore

Immersion sonore pour se détendre

Stand maquillage

Avec Cécilie Histoires samedi dès 15h, prix libre, tout âge, sans réservation

Baptême Poney

Avec les Poneys du Gâtinais samedi 15h-18h, 3€, env. 10 min

Traiteur

Vendredi et samedi soir .

1 Route Boiscommun Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire contact@domainedeflotin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festive weekend around craft market, exhibitions, garden illuminations, concerts, workshops, games?

L’événement Festival Jardin d’étoiles Nibelle a été mis à jour le 2026-02-17 par OT GRAND PITHIVERAIS