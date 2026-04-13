Nibelle

Atelier Tataki-zomé

1 Route Boiscommun Nibelle Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:30:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Le tataki-zomé, du japonais marteler (tataki) et teindre (zomé), est une technique d’impression végétale qui permet de teindre un tissu grâce aux tanins et sucs des végétaux.

Venez découvrir la technique en choisissant les plantes qui vous plaisent dans nos jardins et repartez avec votre tissu. Vous pouvez aussi ramener un t-shirt ou un torchon pour le personnaliser.

Quota min 5, max 14

A partir de 6 ans

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais 5 .

1 Route Boiscommun Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 30 50 02 contact@grandpithiverais.fr

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English :

Tataki-zome, from the Japanese word for hammering (tataki) and dyeing (zome), is a vegetable printing technique that dyes fabric using the tannins and juices of plants.

L’événement Atelier Tataki-zomé Nibelle a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GRAND PITHIVERAIS