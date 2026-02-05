Atelier impression végétale Tataki-Zomé Nibelle
Atelier impression végétale Tataki-Zomé Nibelle samedi 8 août 2026.
Atelier impression végétale Tataki-Zomé
1 Route Boiscommun Nibelle Loiret
Début : 2026-08-08 15:30:00
fin : 2026-08-08 17:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Atelier d’impression végétale Tataki-Zomé
Venez découvrir cette technique d’impression végétale tapée sur tissu qu’est le Tataki zomé. William vous expliquera le procédé, vous partirez ensuite à la recherche de plantes qui vous inspirent dans notre joli jardin de plantes aromatiques et médicinales avant de réaliser votre création !
Inscription https://www.grandpithiverais.fr/visites/savoir-faire/atelier-impression-vegetale/ .
1 Route Boiscommun Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire contact@domainedeflotin.com
English :
Tataki-Zomé vegetable printing workshop
