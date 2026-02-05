Atelier impression végétale Tataki-Zomé

1 Route Boiscommun Nibelle Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:30:00

fin : 2026-08-08 17:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Atelier d’impression végétale Tataki-Zomé

Venez découvrir cette technique d’impression végétale tapée sur tissu qu’est le Tataki zomé. William vous expliquera le procédé, vous partirez ensuite à la recherche de plantes qui vous inspirent dans notre joli jardin de plantes aromatiques et médicinales avant de réaliser votre création !

Inscription https://www.grandpithiverais.fr/visites/savoir-faire/atelier-impression-vegetale/ .

1 Route Boiscommun Nibelle 45340 Loiret Centre-Val de Loire contact@domainedeflotin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tataki-Zomé vegetable printing workshop

L’événement Atelier impression végétale Tataki-Zomé Nibelle a été mis à jour le 2026-02-05 par OT GRAND PITHIVERAIS