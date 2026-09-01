Informations pratiques

Louresse-Rochemenier

Château du Pont-de-Varennes

D69 Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ancien domaine de l’abbaye Saint-Florent de Saumur au 11e siècle, le château fut construit entre les 15e et 16e siècles, les propriétaires vous propose une visite libre des jardins.

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D69 Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 13 13 louresse.rochemenier@wanadoo.fr

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English :

Formerly part of the Saint-Florent Abbey estate in Saumur in the 11th century, the château was built between the 15th and 16th centuries; the owners invite you to take a self-guided tour of the gardens.

L’événement Château du Pont-de-Varennes Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME