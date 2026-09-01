Château du Pont-de-Varennes Louresse-Rochemenier
samedi 19 septembre 2026 · Louresse-Rochemenier
Informations pratiques
Louresse-Rochemenier
Château du Pont-de-Varennes
D69 Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ancien domaine de l’abbaye Saint-Florent de Saumur au 11e siècle, le château fut construit entre les 15e et 16e siècles, les propriétaires vous propose une visite libre des jardins.
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D69 Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 13 13 louresse.rochemenier@wanadoo.fr
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English :
Formerly part of the Saint-Florent Abbey estate in Saumur in the 11th century, the château was built between the 15th and 16th centuries; the owners invite you to take a self-guided tour of the gardens.
L’événement Château du Pont-de-Varennes Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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