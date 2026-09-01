Informations pratiques

Louresse-Rochemenier

Musée du village troglodytique de Louresse-Rochemenier

14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire

Tarif : 5.1 – 5.1 – 5.1 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Musée troglo de Rochemenier présente deux anciennes fermes troglodytiques et une chapelle souterraine. Un parcours pour découvrir un mode de vie unique !

Plongez dans un monde souterrain chargé d’histoire. Au cœur du village troglodytique de Rochemenier, le Musée Troglo occupe d’anciennes habitations ainsi qu’une chapelle souterraine creusées dans le falun. Ce site patrimonial exceptionnel raconte l’histoire des habitants qui, depuis le Moyen Âge, ont façonné la roche pour y vivre, y travailler et s’y abriter.

Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, le musée vous propose la visite guidée L’Essentiel exceptionnellement gratuite, à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h.

Visite guidée à partir de 10h30, à partir de 11h30, à partir de 14h, à partir de 15h et à partir de 16h.

Dernière entrée à 17h. .

14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr

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English :

The Musée troglo de Rochemenier features two former troglodyte farms and an underground chapel. Discover a unique way of life!

L’événement Musée du village troglodytique de Louresse-Rochemenier Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2026-08-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME