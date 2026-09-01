Musée du village troglodytique de Louresse-Rochemenier Louresse-Rochemenier
samedi 19 septembre 2026 · Louresse-Rochemenier
Informations pratiques
Louresse-Rochemenier
Musée du village troglodytique de Louresse-Rochemenier
14 rue du musée Louresse-Rochemenier Maine-et-Loire
Tarif : 5.1 – 5.1 – 5.1 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le Musée troglo de Rochemenier présente deux anciennes fermes troglodytiques et une chapelle souterraine. Un parcours pour découvrir un mode de vie unique !
Plongez dans un monde souterrain chargé d’histoire. Au cœur du village troglodytique de Rochemenier, le Musée Troglo occupe d’anciennes habitations ainsi qu’une chapelle souterraine creusées dans le falun. Ce site patrimonial exceptionnel raconte l’histoire des habitants qui, depuis le Moyen Âge, ont façonné la roche pour y vivre, y travailler et s’y abriter.
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine, le musée vous propose la visite guidée L’Essentiel exceptionnellement gratuite, à 10h30, 11h30, 14h, 15h et 16h.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h.
Visite guidée à partir de 10h30, à partir de 11h30, à partir de 14h, à partir de 15h et à partir de 16h.
Dernière entrée à 17h. .
14 rue du musée Louresse-Rochemenier 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 18 15 visite@troglodyte.fr
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English :
The Musée troglo de Rochemenier features two former troglodyte farms and an underground chapel. Discover a unique way of life!
L’événement Musée du village troglodytique de Louresse-Rochemenier Louresse-Rochemenier a été mis à jour le 2026-08-17 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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