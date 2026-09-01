Château du Rousset Journées européennes du patrimoine Lieu-dit Le Rousset Margerie-Chantagret
samedi 19 septembre 2026 · Lieu-dit Le Rousset · Margerie-Chantagret
Informations pratiques
Margerie-Chantagret
Château du Rousset Journées européennes du patrimoine
Lieu-dit Le Rousset Château du Rousset Margerie-Chantagret Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre avec explications données sous forme de panneaux et d’échanges entre visiteurs et organisateurs…
Dimanche 20 septembre Animation de tir à l’arc médiéval.
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Lieu-dit Le Rousset Château du Rousset Margerie-Chantagret 42560 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 26 77 83
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English :
Self-guided tour with explanatory panels and discussions between visitors and organizers…
Sunday September 20: Medieval archery.
L’événement Château du Rousset Journées européennes du patrimoine Margerie-Chantagret a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Loire Forez