Saint-Germain-de-Livet

Chateau en famille

D268 Saint-Germain-de-Livet Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 23:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Suivez des visites ludiques du château, profitez des espaces de création artistique, lecture et de jeu et à 21h assistez à une projection du Château dans le ciel de Miyazaki !

A partir de 18h, en famille, venez participer à une soirée toute en culture ! Vers 21h, profitez d’une projection en plein air du film Avril et le monde truqué . .

D268 Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie +33 2 31 62 07 70 polemuseal@agglo-lisieux.fr

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English : Chateau en famille

Take fun tours of the castle, enjoy creative art, reading and play areas, and at 9pm enjoy a screening of Miyazaki’s Castle in the Sky!

L’événement Chateau en famille Saint-Germain-de-Livet a été mis à jour le 2026-05-26 par Calvados Attractivité