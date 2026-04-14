Visite guidée insolite en famille au château de Saint-Germain de Livet !, Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet, Saint-Germain-de-Livet

Visite guidée insolite en famille au château de Saint-Germain de Livet ! 6 et 7 juin Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Calvados

Durée 1h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:00:00+02:00

A l’occasion de l’édition 2026 des Rendez-vous aux Jardins, nous vous invitons à suivre, entre amis ou en familles une visite qui fera appel à vos sens et à votre goût pour le jeu. Venez découvrir l’histoire du château de manière originale, ludique et sensorielle !

Château-Musée de Saint-Germain-de-Livet Route du Château, 14100 Saint-Germain-de-Livet, France Saint-Germain-de-Livet 14100 Calvados Normandie 0231310003 https://lisieux-normandie.fr/culture-2/chateau-musee-de-saint-germain-de-livet Niché dans un écrin de verdure, le Château peut être admiré depuis ses jardins qui offrent une perspective paysagère sur les détails de l’architecture.

Les intérieurs du château sont en cours de restauration et momentanément inaccessibles au public, accès gratuit aux jardins. Les intérieurs du château sont en cours de restauration et momentanément inaccessibles au public, accès gratuit aux jardins, parc de stationnement (à moins de 100 mètres).

A l’occasion de l’édition 2026 des Rendez-vous aux Jardins, nous vous invitons à suivre, entre amis ou en familles une visite qui fera appel à vos sens et à votre goût pour le jeu. Venez découvrir du…

©Pôle muséal Agglomération Lisieux Normandie