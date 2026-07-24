Château en fête à Monlet le bourg Monlet
samedi 8 août 2026 · le bourg · Monlet
Informations pratiques
Monlet
Château en fête à Monlet
le bourg Château de Monlet Monlet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 14:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Pour la cinquième année consécutive, le château de Monlet ouvre exceptionnellement ses portes au public pour une belle journée d’animations et de découverte.
Pensez à réserver pour le spectacle !
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le bourg Château de Monlet Monlet 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 39 61 43
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English :
For the fifth consecutive year, Monlet Castle is opening its doors to the public—an exceptional event—for a wonderful day of activities and exploration.
Don’t forget to reserve your tickets for the show!
L’événement Château en fête à Monlet Monlet a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay