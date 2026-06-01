Saint-Christophe-des-Bardes

Château Haut Sarpe Karaoké

Sarpe Saint-Christophe-des-Bardes Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:30:00

fin : 2026-06-18 22:30:00

Date(s) :

2026-06-18

Retour vers les années 80, 90 et 2000 !

Le temps d’une soirée, revivez les plus grands succès de ces décennies lors de notre karaoké au Château Haut Sarpe. Que vous soyez fan de variété française, de pop ou de tubes incontournables, le micro vous attend !

Ambiance conviviale

Chansons cultes

Cadre exceptionnel

Food trucks sur place pour se restaurer tout au long de la soirée

Prêt(e) à faire vibrer la scène ?

Réservation conseillée. .

Sarpe Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 53 04 93 info@j-janoueix-bordeaux.com

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English : Château Haut Sarpe Karaoké

L’événement Château Haut Sarpe Karaoké Saint-Christophe-des-Bardes a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Saint-Emilion