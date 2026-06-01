Château Haut Sarpe Karaoké Saint-Christophe-des-Bardes
Château Haut Sarpe Karaoké Saint-Christophe-des-Bardes jeudi 18 juin 2026.
Saint-Christophe-des-Bardes
Château Haut Sarpe Karaoké
Sarpe Saint-Christophe-des-Bardes Gironde
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:30:00
fin : 2026-06-18 22:30:00
Date(s) :
2026-06-18
Retour vers les années 80, 90 et 2000 !
Le temps d’une soirée, revivez les plus grands succès de ces décennies lors de notre karaoké au Château Haut Sarpe. Que vous soyez fan de variété française, de pop ou de tubes incontournables, le micro vous attend !
Ambiance conviviale
Chansons cultes
Cadre exceptionnel
Food trucks sur place pour se restaurer tout au long de la soirée
Prêt(e) à faire vibrer la scène ?
Réservation conseillée. .
Sarpe Saint-Christophe-des-Bardes 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 53 04 93 info@j-janoueix-bordeaux.com
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English : Château Haut Sarpe Karaoké
L’événement Château Haut Sarpe Karaoké Saint-Christophe-des-Bardes a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Saint-Emilion
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