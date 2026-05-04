Château La Vieille Bergerie | Visite & dégustation 9h30 Château La Vieille Bergerie Lembras

Lembras

Château La Vieille Bergerie | Visite & dégustation 9h30

Château La Vieille Bergerie 2 Route de Villamblard Lembras Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 09:30:00

fin : 2026-08-18 11:00:00

Date(s) :

2026-05-04 2026-05-05 2026-05-06 2026-05-07 2026-05-08 2026-05-11 2026-05-12 2026-05-13 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-18 2026-05-19 2026-05-20 2026-05-21 2026-05-22 2026-05-25 2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29

Nous vous accompagnerons dans les vignes pour vous commenter les travaux réalisés et ceux à réaliser pour arriver aux vendanges. Nous poursuivrons dans les chais pour vous montrer les outils que nous utilisons pour vinifier les récoltes. Nous passerons par les chais de stockage des bouteilles pour finir par une dégustation gratuite de nos vins.

Sur réservation. .

Château La Vieille Bergerie 2 Route de Villamblard Lembras 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 05 85 99

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English : Château La Vieille Bergerie | Visite & dégustation 9h30

L’événement Château La Vieille Bergerie | Visite & dégustation 9h30 Lembras a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides