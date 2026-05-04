Château Lestevenie | Soirée d’été Lieu-dit Le Gadon Gageac-et-Rouillac

Gageac-et-Rouillac

Château Lestevenie | Soirée d’été

Lieu-dit Le Gadon Château Lestevenie Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-07-11 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20 2026-07-11 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Venez profiter d’une douce soirée d’été au Château Lestevenie.

Dégustez notre Lestevenie BRUT bien frais ou l’un de nos vins en vente.

Le menu du restaurant éphémère proposera des plats mexicains, thaïlandais et/ou français. Vous pouvez apporter vos propres verres/couverts.

Un DJ français spécialisé dans le jazz complètera l’ambiance parfaite de la soirée.

Les groupes de toutes tailles sont les bienvenus.

Sur réservation. .

Lieu-dit Le Gadon Château Lestevenie Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 03 11 91

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English : Château Lestevenie | Soirée d’été

L’événement Château Lestevenie | Soirée d’été Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides