Château Lestevenie | Soirée d’été Lieu-dit Le Gadon Gageac-et-Rouillac
Château Lestevenie | Soirée d’été Lieu-dit Le Gadon Gageac-et-Rouillac samedi 20 juin 2026.
Gageac-et-Rouillac
Château Lestevenie | Soirée d’été
Lieu-dit Le Gadon Château Lestevenie Gageac-et-Rouillac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:00:00
fin : 2026-07-11 22:00:00
Date(s) :
2026-06-20 2026-07-11 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26
Venez profiter d’une douce soirée d’été au Château Lestevenie.
Dégustez notre Lestevenie BRUT bien frais ou l’un de nos vins en vente.
Le menu du restaurant éphémère proposera des plats mexicains, thaïlandais et/ou français. Vous pouvez apporter vos propres verres/couverts.
Un DJ français spécialisé dans le jazz complètera l’ambiance parfaite de la soirée.
Les groupes de toutes tailles sont les bienvenus.
Sur réservation. .
Lieu-dit Le Gadon Château Lestevenie Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 63 03 11 91
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English : Château Lestevenie | Soirée d’été
L’événement Château Lestevenie | Soirée d’été Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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