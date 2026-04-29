Gageac-et-Rouillac

Été actif | Trottinette électrique tout-terrain

Parking de l’Eglise Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 18:00:00

fin : 2026-08-14 19:25:00

Date(s) :

2026-08-14

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir.

Accessible à partir de 14 ans. 8 personnes maximum. Chaussures fermées obligatoires.

Créneau au choix à 18h00 ou à 19h30

Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J. .

Parking de l’Eglise Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Été actif | Trottinette électrique tout-terrain

L’événement Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides