Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Gageac-et-Rouillac
Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Gageac-et-Rouillac vendredi 14 août 2026.
Gageac-et-Rouillac
Été actif | Trottinette électrique tout-terrain
Parking de l’Eglise Gageac-et-Rouillac Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 19:25:00
Date(s) :
2026-08-14
La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir.
Accessible à partir de 14 ans. 8 personnes maximum. Chaussures fermées obligatoires.
Créneau au choix à 18h00 ou à 19h30
Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J. .
Parking de l’Eglise Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Été actif | Trottinette électrique tout-terrain
L’événement Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Gageac-et-Rouillac (Dordogne)
- Marche nordique Gageac-et-Rouillac 16 mai 2026
- Les randonnées du Raisin d’Or Gageac-et-Rouillac 10 août 2026