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Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Gageac-et-Rouillac

Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Gageac-et-Rouillac

Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Gageac-et-Rouillac vendredi 14 août 2026.

Adresse : Parking de l'Eglise

Ville : 24240 Gageac-et-Rouillac

Département : Dordogne

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 8 8 8 Tarif de base plein tarif

Gageac-et-Rouillac

Été actif | Trottinette électrique tout-terrain

Parking de l’Eglise Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:00:00
fin : 2026-08-14 19:25:00

Date(s) :
2026-08-14

La balade débutera par un briefing et une initiation à la conduite de la trottinette électrique tout terrain, il ne vous restera plus qu’à vous faire plaisir.
Accessible à partir de 14 ans. 8 personnes maximum. Chaussures fermées obligatoires.

Créneau au choix à 18h00 ou à 19h30

Inscription auprès de Quai Cyrano Office de Tourisme de Bergerac. Règlement sur place le jour J.   .

Parking de l’Eglise Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11 

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English : Été actif | Trottinette électrique tout-terrain

L’événement Été actif | Trottinette électrique tout-terrain Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-04-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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