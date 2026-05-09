Gageac-et-Rouillac

Festival des Ploucs 2026

Lieu-dit Le Galinou Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Le Festival des Ploucs est de retour !

Une soirée musicale en compagnie de

• Alexis Evans

• Miksi Project & Tsanta

• Yoko Ho No

• Opus Temple

Et de nombreux autres artistes à découvrir! .

Lieu-dit Le Galinou Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival des Ploucs 2026

L’événement Festival des Ploucs 2026 Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides