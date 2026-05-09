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Festival des Ploucs 2026 Gageac-et-Rouillac

Festival des Ploucs 2026 Gageac-et-Rouillac

Festival des Ploucs 2026 Gageac-et-Rouillac samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Lieu-dit Le Galinou

Ville : 24240 Gageac-et-Rouillac

Département : Dordogne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Gageac-et-Rouillac

Festival des Ploucs 2026

Lieu-dit Le Galinou Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le Festival des Ploucs est de retour !

Une soirée musicale en compagnie de
• Alexis Evans
• Miksi Project & Tsanta
• Yoko Ho No
• Opus Temple
Et de nombreux autres artistes à découvrir!   .

Lieu-dit Le Galinou Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Festival des Ploucs 2026

L’événement Festival des Ploucs 2026 Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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