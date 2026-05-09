Festival des Ploucs 2026 Gageac-et-Rouillac
Festival des Ploucs 2026 Gageac-et-Rouillac vendredi 3 juillet 2026.
Gageac-et-Rouillac
Festival des Ploucs 2026
Lieu-dit Le Galinou Gageac-et-Rouillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le Festival des Ploucs est de retour !
Une soirée musicale en compagnie de
• Kidan
• Afro social club
• E@r
Et bien d’autres artistes à découvrir! .
Lieu-dit Le Galinou Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : Festival des Ploucs 2026
L’événement Festival des Ploucs 2026 Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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