Gageac-et-Rouillac

Festival des Ploucs 2026

Lieu-dit Le Galinou Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le Festival des Ploucs est de retour !

Une soirée musicale en compagnie de

• Kidan

• Afro social club

• E@r

Et bien d’autres artistes à découvrir! .

Lieu-dit Le Galinou Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival des Ploucs 2026

L’événement Festival des Ploucs 2026 Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides