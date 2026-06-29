Informations pratiques

Gageac-et-Rouillac

Château de Gageac-et-Rouillac | Apéro chez les arpètes

1087 Route du Vieux Château Gageac-et-Rouillac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 19:00:00

fin : 2026-07-30 23:59:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27

La famille Lavaud vous donne rendez-vous pour les traditionnels Apéros chez les Arpètes , organisés tous les jeudis soir du 9 juillet au 27 août à partir de 19h.

Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les vins du domaine au cœur des vignobles de Saussignac et de Monbazillac. Une belle occasion de partager un moment gourmand et chaleureux entre amis ou en famille tout en profitant du cadre viticole.

Les participants sont invités à apporter leurs verres et leurs couverts. Les pique-niques ne sont pas autorisés. .

1087 Route du Vieux Château Gageac-et-Rouillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 69 85 18

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English : Château de Gageac-et-Rouillac | Apéro chez les arpètes

L’événement Château de Gageac-et-Rouillac | Apéro chez les arpètes Gageac-et-Rouillac a été mis à jour le 2026-06-25 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides