Château Trianon Les Vendanges Nocturnes Saint-Émilion
Château Trianon Les Vendanges Nocturnes Saint-Émilion vendredi 28 août 2026.
Saint-Émilion
Château Trianon Les Vendanges Nocturnes
Saint-Émilion Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 17:00:00
fin : 2026-08-29 02:00:00
Date(s) :
2026-08-28 2026-08-29
Vendanges Nocturnes Millésime 2026
Pour sa 2e édition, les Vendanges Nocturnes proposent deux jours de festival au cœur des vignes, entre musique, vin et convivialité. Au programme DJ sets et concerts live aux influences groove, électro, funk et musiques du monde, avec notamment Guts et son show “Guts Plays Guts”.
Côté dégustation, profitez des vins du domaine (un verre offert) accompagnés de spécialités locales cuisine au brasero, huîtres, bières et douceurs artisanales.
Des animations rythmeront également l’événement pétanque, mölkky, fléchettes et espaces détente. Les familles sont les bienvenues avec des activités pour enfants.
Navettes depuis Bordeaux et parking sur place.
Une expérience festive, conviviale et immersive pour célébrer le nouveau millésime. .
Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 98 49 55 t.hebrard@chateau-trianon.fr
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English :
L’événement Château Trianon Les Vendanges Nocturnes Saint-Émilion a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Saint-Emilion
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