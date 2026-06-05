CHÂTEAU VILLEMAGNE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE CORBIÈRES Lagrasse

Lagrasse

CHÂTEAU VILLEMAGNE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE CORBIÈRES

D3 Lagrasse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Venez participer à un groupe sensoriel au cœur de vins authentiques et plonger dans l’univers du Château Villemagne, où l’artisanat rencontre la passion.

Artisans vignerons depuis six générations au Château Villemagne, nous vous invitons à découvrir notre domaine et à partager notre univers sensible. Tous vos sens éveillés… c’est un voyage où, tour à tour, oreille, œil, main puis nez et enfin bouche seront rois. Au plaisir des 5 sens se mêle la rencontre avec un lieu, son histoire et ses vignerons, la connaissance d’un métier, d’un art de vivre.

Venez déguster nos vins, rosé, blanc, rouges (ainsi que nos vieux millésimes), apéritifs et jus de raisin.

Repas à composer soi-même (pas de réservations, 200 repas maximum)

Magret de canard et tournedos grillés, foie gras d’oie et de canard, haricots lingots, légumes de saison, fromage de chèvre, crèmes glacées (violette, réglisse…) et vins du domaine.

Retrouvez sur place

– Ferme amie du Val de Dagne

PHILIPPE AVIGNON LA COQUARDE Exploitation maraîchère, légumes diversifiés à Villemagne.

Tél 06 58 05 43 18 lacoquarde@yahoo.com

– Invités d’autres terroirs Audois

Famille RAUZY La ferme de Bellemayre à Belpech Éleveurs, producteur et conserveurs de canards gras. Foies gras, pâtés, rillettes, confit, magrets…

Pour le repas Médaillon de foie gras et tournedos de magret de canard.

Tél 04 68 60 28 85 06 35 17 87 57 patrick-rauzy@orange.fr

Félix et Carine BOSSUT Audeline Ferme du Bosc à Mayreville, crèmes glacées au lait de brebis

Tél 04 68 60 67 07 info@audeline.com

Stéphanie & Guillaume PORTAL, Ferme du Montagut Prat de Ma à Thézan des Corbières.

Fromages de chèvres, écus et écussons du pays cathare, tomme, yaourt, pâtés au chevreau et rillettes.

Tél 06 42 74 33 44 06 70 51 42 22 fermedumontagut@yahoo.fr

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D3 Lagrasse 11220 Aude Occitanie +33 4 68 24 06 97

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English :

Join us for a sensory tour of authentic wines and immerse yourself in the world of Château Villemagne, where craftsmanship meets passion.

Artisan winemakers for six generations at Château Villemagne, we invite you to discover our estate and share our sensitive universe. All your senses awake? it’s a journey where, in turn, ear, eye, hand, then nose and finally mouth are king. The pleasure of the 5 senses is combined with an encounter with a place, its history and its winegrowers, and an insight into a profession and an art of living.

Come and taste our rosé, white and red wines (as well as our older vintages), aperitifs and grape juices.

Self-catering meals (no reservations, 200 meals maximum):

Grilled duck breast and tournedos, goose and duck foie gras, lingot beans, seasonal vegetables, goat’s cheese, ice creams (violet, licorice, etc.) and estate wines.

On-site

– Ferme amie du Val de Dagne

PHILIPPE AVIGNON LA COQUARDE Market garden, diversified vegetables in Villemagne.

Tel: 06 58 05 43 18 lacoquarde@yahoo.com

– Guests from other Aude regions

RAUZY family: La ferme de Bellemayre in Belpech: Breeders, producers and canners of fattened ducks. Foies gras, pâtés, rillettes, confit, magrets?

For meals: Medallion of foie gras and tournedos of duck breast.

Tel: 04 68 60 28 85 06 35 17 87 57 patrick-rauzy@orange.fr

Félix et Carine BOSSUT Audeline Ferme du Bosc à Mayreville, ewe’s milk ice creams

Tel: 04 68 60 67 07 info@audeline.com

Stéphanie & Guillaume PORTAL, Ferme du Montagut Prat de Ma in Thézan des Corbières.

Goat cheeses, Cathar country shields, tomme, yoghurt, kid pâtés and rillettes.

Tel: 06 42 74 33 44 06 70 51 42 22 fermedumontagut@yahoo.fr

L’événement CHÂTEAU VILLEMAGNE DE FERME EN FERME EN VAL DE DAGNE CORBIÈRES Lagrasse a été mis à jour le 2026-06-02 par