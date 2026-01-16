Châtel en Fête Châtel Fête le Carnaval Mairie de Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage

Châtel en Fête Châtel Fête le Carnaval

Début : 2026-06-26

fin : 2026-06-28

2026-06-26

Comme tous les ans, le dernier week-end de juin, c’est la fête à Châtelaillon-Plage. Plus de 1 000 châtelaillonnais se rassemblent pour un spectacle endiablé.

Mairie de Châtelaillon-Plage 20, boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 18 18

English : Châtel en Fête Châtel Celebrates Carnival

Like every year, the last weekend in June is a party time at Châtelaillon-Plage. Over 1,000 Châtelaillonnais gather for a wild show.

