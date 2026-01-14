Châtel en jeux Hippodrome Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage

Châtel en jeux

Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

2026-09-19

Avis aux amateurs de jeux ! Le service enfance-jeunesse et éducation de la ville de Châtelaillon-Plage invite les petits et les grands pour une journée sous le thème du jeu.

Calling all game lovers! The children, youth and education department of the town of Châtelaillon-Plage invites young and old alike to a day of games.

