Châtel en jeux Hippodrome Châtelaillon-Plage Châtelaillon-Plage samedi 19 septembre 2026.
Tarif : – –
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
2026-09-19
Avis aux amateurs de jeux ! Le service enfance-jeunesse et éducation de la ville de Châtelaillon-Plage invite les petits et les grands pour une journée sous le thème du jeu.
Hippodrome Châtelaillon-Plage 9 rue des Sulkys Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 18 18
Calling all game lovers! The children, youth and education department of the town of Châtelaillon-Plage invites young and old alike to a day of games.
