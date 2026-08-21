Châtillon, le temps d’une balade médiévale, Dombes Tourisme, Châtillon-sur-Chalaronne

Informations pratiques

Châtillon, le temps d’une balade médiévale Dimanche 20 septembre, 14h30 Dombes Tourisme Ain

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Sur un parcours de 1 km, admirez la place du Champ de Foire, ses maisons à pans de bois. Explorez ses emblématiques halles du XVe siècle et son église Saint-André. Marchez sur les traces de Philibert Commerson, célèbre botaniste natif de la ville, découvreur de l’hortensia. Votre guide vous présentera également la vie de Saint Vincent de Paul qui a vécu quelques temps dans la cité médiévale.

Dombes Tourisme place du champ de foire,01400 Châtillon-sur-Chalaronne Châtillon-sur-Chalaronne 01400 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 55 02 27 http://wwwdombes-tourisme.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.dombes-tourisme.com/ »}]

Sur un parcours de 1 km, admirez la place du Champ de Foire, ses maisons à pans de bois. Explorez ses emblématiques halles du XVe siècle et son église Saint-André. Marchez sur les traces de Philibert…

©Léo GOMBERT