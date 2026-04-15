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Chauffe tes mollets à Trémolat Trémolat

Chauffe tes mollets à Trémolat Trémolat

Chauffe tes mollets à Trémolat Trémolat samedi 23 mai 2026.

Ville : 24510 Trémolat

Département : Dordogne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Trémolat

Chauffe tes mollets à Trémolat

Trémolat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 14:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Au détour d’une balade de 4 km dans un des paysages les plus grandioses de Dordogne, partez à l’assaut des coteaux du cingle de Trémolat et émerveillez-vous en découvrant sa nature originale et colorée. Orchidées, papillons et autres vous accompagneront dans votre périple.
Pique-nique partagé tiré du sac.   .

Trémolat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 04 55  c.gouat@cen-na.org

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English : Chauffe tes mollets à Trémolat

L’événement Chauffe tes mollets à Trémolat Trémolat a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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