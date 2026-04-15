Trémolat

Chauffe tes mollets à Trémolat

Trémolat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23 14:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Au détour d’une balade de 4 km dans un des paysages les plus grandioses de Dordogne, partez à l’assaut des coteaux du cingle de Trémolat et émerveillez-vous en découvrant sa nature originale et colorée. Orchidées, papillons et autres vous accompagneront dans votre périple.

Pique-nique partagé tiré du sac. .

Trémolat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 03 04 55 c.gouat@cen-na.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chauffe tes mollets à Trémolat

L’événement Chauffe tes mollets à Trémolat Trémolat a été mis à jour le 2026-04-15 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides