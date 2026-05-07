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Marché Gourmand Nocturne Trémolat

Marché Gourmand Nocturne Trémolat

Marché Gourmand Nocturne Trémolat mardi 11 août 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 24510 Trémolat

Département : Dordogne

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Trémolat

Marché Gourmand Nocturne

Place de la Mairie Trémolat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Venez déguster les spécialités gastronomiques de notre terroir avec une petite ambiance musicale.   .

Place de la Mairie Trémolat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 26 88 

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English : Marché Gourmand Nocturne

L’événement Marché Gourmand Nocturne Trémolat a été mis à jour le 2026-05-07 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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