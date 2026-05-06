Conférence La cerise sous le chapeau | Qui était vraiment Cyrano ? Trémolat
Conférence La cerise sous le chapeau | Qui était vraiment Cyrano ? Trémolat jeudi 27 août 2026.
Trémolat
Conférence La cerise sous le chapeau | Qui était vraiment Cyrano ?
salle du grenier Trémolat Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Pierre Rigoulot animera la conférence. .
salle du grenier Trémolat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 84 02 15
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English : Conférence La cerise sous le chapeau | Qui était vraiment Cyrano ?
L’événement Conférence La cerise sous le chapeau | Qui était vraiment Cyrano ? Trémolat a été mis à jour le 2026-05-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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