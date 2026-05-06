Trémolat

Conférence La cerise sous le chapeau | La petite histoire de la grande musique

salle du grenier Trémolat Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Martine Cadière animera la conférence. .

salle du grenier Trémolat 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 84 02 15

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English : Conférence La cerise sous le chapeau | La petite histoire de la grande musique

L’événement Conférence La cerise sous le chapeau | La petite histoire de la grande musique Trémolat a été mis à jour le 2026-05-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides