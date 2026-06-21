Chauray

Chauray Foodtrucks Festival

134 Rue des Combes Chauray Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:45:00

fin : 2026-09-18 23:30:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Le Chauray Foodtrucks Festival 79 est de retour à Chauray près de Niort pour une nouvelle édition les 18, 19 et 20 septembre 2026.

Un Festival unique à la fois gourmand, généreux, convivial et festif.

50 foodtrucks, trucks insolites et comptoirs culinaires. Embarquez pour 3 jours de voyage gustatif dans le mode très engagé des foodtrucks. Venez à la rencontre de foodtrucks utilisant des produits frais, locaux et faits maison pour un festival haut en saveurs et aux couleurs des spécialités du monde.

› Programmation musicale riche et diversifiée autour d’une dizaine de concerts totalement gratuits.

› Un village des Sucrés haut en couleurs pour le plaisir des plus jeunes et des amateurs inconditionnels de gourmandises. Le bal des becs sucrés !

Les 18, 19 et 20 septembre 2026

Vendredi > 17h45 / 23h30

Samedi > 11h00 / 23h30

Dimanche > 11h00 / 18h00

Entrée gratuite .

134 Rue des Combes Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine chaurayfoodtrucksfestival79@chauray.fr

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English : Chauray Foodtrucks Festival

L’événement Chauray Foodtrucks Festival Chauray a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Niort Marais Poitevin