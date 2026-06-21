Chauray Foodtrucks Festival Chauray
Chauray Foodtrucks Festival Chauray vendredi 18 septembre 2026.
Chauray
Chauray Foodtrucks Festival
134 Rue des Combes Chauray Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 17:45:00
fin : 2026-09-18 23:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Le Chauray Foodtrucks Festival 79 est de retour à Chauray près de Niort pour une nouvelle édition les 18, 19 et 20 septembre 2026.
Un Festival unique à la fois gourmand, généreux, convivial et festif.
50 foodtrucks, trucks insolites et comptoirs culinaires. Embarquez pour 3 jours de voyage gustatif dans le mode très engagé des foodtrucks. Venez à la rencontre de foodtrucks utilisant des produits frais, locaux et faits maison pour un festival haut en saveurs et aux couleurs des spécialités du monde.
› Programmation musicale riche et diversifiée autour d’une dizaine de concerts totalement gratuits.
› Un village des Sucrés haut en couleurs pour le plaisir des plus jeunes et des amateurs inconditionnels de gourmandises. Le bal des becs sucrés !
Les 18, 19 et 20 septembre 2026
Vendredi > 17h45 / 23h30
Samedi > 11h00 / 23h30
Dimanche > 11h00 / 18h00
Entrée gratuite .
134 Rue des Combes Chauray 79180 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine chaurayfoodtrucksfestival79@chauray.fr
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English : Chauray Foodtrucks Festival
L’événement Chauray Foodtrucks Festival Chauray a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Niort Marais Poitevin
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