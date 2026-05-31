Chauve-souriez : vous êtes filmé(s) !, Parking de la réserve naturelle du Grand Voyeux, Congis-sur-Thérouanne

Chauve-souriez : vous êtes filmé(s) ! Samedi 29 août, 20h00 Parking de la réserve naturelle du Grand Voyeux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-29T20:00:00+02:00 – 2026-08-29T23:00:00+02:00

Dans le cadre de la Nuit Internationale de la chauve-souris et de l’évènement régional Jardins ouverts

Nous invitons petits et grands à découvrir le monde fascinant de ces mammifères volants et de partir à leur rencontre lors d’une projection en salle. Une balade au sein de la réserve vous permettra ensuite de partir à leur rencontre et de discuter de leurs rôles dans l’écosystèmes, des menaces qui pèsent sur elles et de l’importance de les protéger ! Pensez à apporter des vêtements adaptés à la météo !

Parking de la réserve naturelle du Grand Voyeux Rue du stade 77440 Congis-sur-Thérouanne Congis-sur-Thérouanne 77440 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://link.infini.fr/lien-dinscription-5 »}]

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature chauve-souris chiroptères

© C.ROBILLER