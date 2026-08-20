Chavoires et son passé viticole au fil de la généalogie de la famille Tardivel-Talabar, Les Pensières, Veyrier-du-Lac

Informations pratiques

Chavoires et son passé viticole au fil de la généalogie de la famille Tardivel-Talabar Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h00 Les Pensières Haute-Savoie

gratuit, limité à 20 personnes par visite, bon marcheur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Lors de la visite de l’an dernier nous n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes. Nous vous proposons le même circuitcomplèté par l’édition d’un posterretraçant la généalogie d’une famille de vignerons et agrémenté par les faits marquants de l’histoire de Chavoires.

Les Pensières Les Pensières allée Jean-Jacques Rousseau 74290 Veyrier-du-Lac Veyrier-du-Lac 74290 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 45 00 33 https://veyrier-patrimoine.net Le hameau de Chavoires a une riche tradition viticole, la visite exceptionnelle d’une ancienne cave d’une famille de vignerons. parking et arrêt bus à proximité

Lors de la visite de l’an dernier nous n’avons pas pu satisfaire toutes les demandes. Nous vous proposons le même circuitcomplèté par l’édition d’un posterretraçant la généalogie d’une famille de et…

©Hubert Sautier