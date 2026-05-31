Chécy fête la musique !, Place Jeanne d’Arc, Chécy
Chécy fête la musique !, Place Jeanne d’Arc, Chécy dimanche 21 juin 2026.
Chécy fête la musique ! Dimanche 21 juin, 17h00 Place Jeanne d’Arc Loiret
Mise à disposition de tables, bancs et chaises pour se restaurer
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Rendez-vous en plein coeur de Chécy à 17h pour la Fête de la musique avec des concerts, suivi d’un bal animé par DJ SEB à partir de 20h30, selon le programme suivant:
17h15 : Concert de l’orchestre d’harmonie et de la classe de harpe de l’Ecole de musique
18h : Le marching band Blue Fire Music Ensemble ambiancera la place avant le concert du groupe Elixir (reprises pop-rock franco-anglaises)
Buvette-restauration et glaces sur place
Manifestation organisée en partenariat avec l’U.C.I.A.C.
Place Jeanne d’Arc Place Jeanne d’Arc, 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 46 60 60 http://www.checy.fr
Rendez-vous en plein coeur de Chécy à 17h pour la Fête de la musique avec des concerts, suivi d’un bal animé par DJ SEB à partir de 20h30, selon le programme suivant:
© Groupe Elixir
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