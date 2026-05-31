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Chécy fête la musique !, Place Jeanne d’Arc, Chécy

Chécy fête la musique !, Place Jeanne d’Arc, Chécy

Chécy fête la musique !, Place Jeanne d’Arc, Chécy dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Place Jeanne d'Arc

Adresse : Place Jeanne d'Arc, 45430 CHECY

Ville : 45430 Chécy

Département : Loiret

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Tarif : Mise à disposition de tables, bancs et chaises pour se restaurer

Chécy fête la musique ! Dimanche 21 juin, 17h00 Place Jeanne d’Arc Loiret

Mise à disposition de tables, bancs et chaises pour se restaurer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Rendez-vous en plein coeur de Chécy à 17h pour la Fête de la musique avec des concerts, suivi d’un bal animé par DJ SEB à partir de 20h30, selon le programme suivant:
17h15 : Concert de l’orchestre d’harmonie et de la classe de harpe de l’Ecole de musique
18h : Le marching band Blue Fire Music Ensemble ambiancera la place avant le concert du groupe Elixir (reprises pop-rock franco-anglaises)
Buvette-restauration et glaces sur place
Manifestation organisée en partenariat avec l’U.C.I.A.C.

Place Jeanne d’Arc Place Jeanne d’Arc, 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 46 60 60 http://www.checy.fr
Rendez-vous en plein coeur de Chécy à 17h pour la Fête de la musique avec des concerts, suivi d’un bal animé par DJ SEB à partir de 20h30, selon le programme suivant:

© Groupe Elixir

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