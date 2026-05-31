Chécy fête la musique !, Place Jeanne d’Arc, Chécy

Chécy fête la musique ! Dimanche 21 juin, 17h00 Place Jeanne d’Arc Loiret

Mise à disposition de tables, bancs et chaises pour se restaurer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Rendez-vous en plein coeur de Chécy à 17h pour la Fête de la musique avec des concerts, suivi d’un bal animé par DJ SEB à partir de 20h30, selon le programme suivant:

17h15 : Concert de l’orchestre d’harmonie et de la classe de harpe de l’Ecole de musique

18h : Le marching band Blue Fire Music Ensemble ambiancera la place avant le concert du groupe Elixir (reprises pop-rock franco-anglaises)

Buvette-restauration et glaces sur place

Manifestation organisée en partenariat avec l’U.C.I.A.C.

Place Jeanne d’Arc Place Jeanne d’Arc, 45430 CHECY Chécy 45430 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 46 60 60 http://www.checy.fr

Rendez-vous en plein coeur de Chécy à 17h pour la Fête de la musique avec des concerts, suivi d’un bal animé par DJ SEB à partir de 20h30, selon le programme suivant:

© Groupe Elixir