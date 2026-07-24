Informations pratiques

Balaruc-les-Bains

CHEFS D’OEUVRE DE LA GUITARE ESPAGNOLE ET ARANJUEZ

4 rue Maurice Clavel Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : – – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15

fin : 2026-09-15

Date(s) :

2026-09-15

Philippe Cornier va fêter cette année ses quarante ans de scène,

Guitariste d’exception, il célèbre la richesse et la passion de la musique ibérique dans son concert Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole .

Philippe Cornier va fêter cette année ses quarante ans de scène,

Guitariste d’exception, il célèbre la richesse et la passion de la musique ibérique dans son concert Chefs-d’œuvre de la guitare espagnole .

À travers des œuvres de Tárrega, Albéniz, Granados ou Rodrigo, il fait vibrer les cordes de son instrument avec une sensibilité rare ,un sens du raffinement qui évoquent la lumière, la danse et l’âme de l’Espagne.

Son jeu, à la fois virtuose et intime, invite le public à un voyage poétique au cœur des émotions méditerranéennes.

Philippe s’est produit dans la Cathédrale de Canterbury, à l’Obcni Dum de Prague, au Museo de la Ciudad de Mexico, à Damas, à Bayreuth, en Allemagne , dans la Cathédrale d’Aix en Provence, à l’Eglise de st Germain des Pres de Paris,dans les Abbayes de St Victor à Marseille, de Conques,de St Guilhem le Désert,dans le Cloître de Moissac ainsi qu’à l’Opéra Comédie de Montpellier… .

4 rue Maurice Clavel Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 13 12 04 86

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English : CHEFS D’OEUVRE DE LA GUITARE ESPAGNOLE ET ARANJUEZ

Philippe Cornier will celebrate his 40th anniversary on stage this year,

An exceptional guitarist, he celebrates the richness and passion of Iberian music in his concert “Masterpieces of the Spanish Guitar.”

L’événement CHEFS D’OEUVRE DE LA GUITARE ESPAGNOLE ET ARANJUEZ Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau