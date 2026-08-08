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AGENDA · Chelle-Spou

Chelle Spou en Fête Village Chelle-Spou

samedi 8 août 2026 · Village · Chelle-Spou

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Lieu
Village
Adresse
CHELLE-SPOU
Ville
65130 Chelle-Spou
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Chelle-Spou

Chelle Spou en Fête

Village CHELLE-SPOU Chelle-Spou Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-08

Cette année encore, le Comité des fêtes d’Artiguemy s’associe au Comité des Fêtes de Chelle-Spou pour leurs fêtes locales.

Samedi 8 août à Chelle-Spou
20H Repas 18€. Menu entrée jambon braisé et pommes de terre dessert Café. Soirée animée par SPIRAL DREAMS

Samedi 15 août
10H Messe
12H Apéritif offert par la municipalité à la salle des fêtes
20H Bal non-stop animé par LES BOURLINGUEURS. Restauration sur place avec le food-truck LES ROUES LIBRES.
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Village CHELLE-SPOU Chelle-Spou 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie  

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English :

Once again this year, the Artiguemy Festival Committee is teaming up with the Chelle-Spou Festival Committee for their local festivals.

Saturday, August 8, in Chelle-Spou:
8:00 p.m.: Dinner—18?. Menu: appetizer—braised ham and potatoes—dessert—coffee. Evening entertainment by SPIRAL DREAMS

Saturday, August 15:
10:00 a.m.: Mass
12:00 p.m.: Aperitif hosted by the municipality at the community hall
8:00 p.m.: Non-stop dance party hosted by LES BOURLINGUEURS. Food available on-site from the LES ROUES LIBRES food truck.

L’événement Chelle Spou en Fête Chelle-Spou a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65