Informations pratiques

Chelle-Spou

Chelle Spou en Fête

Village CHELLE-SPOU Chelle-Spou Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-08

Cette année encore, le Comité des fêtes d’Artiguemy s’associe au Comité des Fêtes de Chelle-Spou pour leurs fêtes locales.

Samedi 8 août à Chelle-Spou

20H Repas 18€. Menu entrée jambon braisé et pommes de terre dessert Café. Soirée animée par SPIRAL DREAMS

Samedi 15 août

10H Messe

12H Apéritif offert par la municipalité à la salle des fêtes

20H Bal non-stop animé par LES BOURLINGUEURS. Restauration sur place avec le food-truck LES ROUES LIBRES.

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Village CHELLE-SPOU Chelle-Spou 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie

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English :

Once again this year, the Artiguemy Festival Committee is teaming up with the Chelle-Spou Festival Committee for their local festivals.

Saturday, August 8, in Chelle-Spou:

8:00 p.m.: Dinner—18?. Menu: appetizer—braised ham and potatoes—dessert—coffee. Evening entertainment by SPIRAL DREAMS

Saturday, August 15:

10:00 a.m.: Mass

12:00 p.m.: Aperitif hosted by the municipality at the community hall

8:00 p.m.: Non-stop dance party hosted by LES BOURLINGUEURS. Food available on-site from the LES ROUES LIBRES food truck.

L’événement Chelle Spou en Fête Chelle-Spou a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65