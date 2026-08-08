Chelle Spou en Fête Village Chelle-Spou
samedi 8 août 2026 · Village · Chelle-Spou
Informations pratiques
Chelle-Spou
Chelle Spou en Fête
Village CHELLE-SPOU Chelle-Spou Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-08
Cette année encore, le Comité des fêtes d’Artiguemy s’associe au Comité des Fêtes de Chelle-Spou pour leurs fêtes locales.
Samedi 8 août à Chelle-Spou
20H Repas 18€. Menu entrée jambon braisé et pommes de terre dessert Café. Soirée animée par SPIRAL DREAMS
Samedi 15 août
10H Messe
12H Apéritif offert par la municipalité à la salle des fêtes
20H Bal non-stop animé par LES BOURLINGUEURS. Restauration sur place avec le food-truck LES ROUES LIBRES.
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Village CHELLE-SPOU Chelle-Spou 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
Once again this year, the Artiguemy Festival Committee is teaming up with the Chelle-Spou Festival Committee for their local festivals.
Saturday, August 8, in Chelle-Spou:
8:00 p.m.: Dinner—18?. Menu: appetizer—braised ham and potatoes—dessert—coffee. Evening entertainment by SPIRAL DREAMS
Saturday, August 15:
10:00 a.m.: Mass
12:00 p.m.: Aperitif hosted by the municipality at the community hall
8:00 p.m.: Non-stop dance party hosted by LES BOURLINGUEURS. Food available on-site from the LES ROUES LIBRES food truck.
L’événement Chelle Spou en Fête Chelle-Spou a été mis à jour le 2026-08-04 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65