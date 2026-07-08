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AGENDA · Revest-des-Brousses

Chemin de Compostelle Revest-des-Brousses

dimanche 6 septembre 2026 · Revest-des-Brousses

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Passage des Loisirs
Ville
04150 Revest-des-Brousses
Département
Alpes-de-Haute-Provence
Tarif

Revest-des-Brousses

Chemin de Compostelle

Passage des Loisirs Revest-des-Brousses Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-06

Fatiguée, stressée, débordée ? Offrez-vous 6 jours sur le chemin de Compostelle pour ralentir, reprendre confiance, vous reconnecter à vous-même et vivre une aventure humaine inoubliable.
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Passage des Loisirs Revest-des-Brousses 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 61 78 99  aucoeurdesoi04@gmail.com

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English :

Tired, stressed, overwhelmed? Treat yourself to 6 days on the Camino de Santiago to slow down, regain your confidence, reconnect with yourself, and experience an unforgettable journey of self-discovery.

L’événement Chemin de Compostelle Revest-des-Brousses a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon