Informations pratiques

Revest-des-Brousses

Chemin de Compostelle

Passage des Loisirs Revest-des-Brousses Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-06

Fatiguée, stressée, débordée ? Offrez-vous 6 jours sur le chemin de Compostelle pour ralentir, reprendre confiance, vous reconnecter à vous-même et vivre une aventure humaine inoubliable.

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Passage des Loisirs Revest-des-Brousses 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 68 61 78 99 aucoeurdesoi04@gmail.com

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English :

Tired, stressed, overwhelmed? Treat yourself to 6 days on the Camino de Santiago to slow down, regain your confidence, reconnect with yourself, and experience an unforgettable journey of self-discovery.

L’événement Chemin de Compostelle Revest-des-Brousses a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon