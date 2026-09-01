AGENDA · Pierric
Chemin de croix à l’église St-Guenolé Pierric
samedi 19 septembre 2026 · Pierric
Informations pratiques
Pierric
Chemin de croix à l’église St-Guenolé
Eglise Saint-Guenolé Pierric Loire-Atlantique
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
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Eglise Saint-Guenolé Pierric 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 26 37 21 lesperrayeurspierricais1@gmail.com
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English :
L’événement Chemin de croix à l’église St-Guenolé Pierric a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT44
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