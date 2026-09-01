Informations pratiques

Pierric

Chemin de croix à l’église St-Guenolé

Eglise Saint-Guenolé Pierric Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

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Eglise Saint-Guenolé Pierric 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 26 37 21 lesperrayeurspierricais1@gmail.com

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English :

L’événement Chemin de croix à l’église St-Guenolé Pierric a été mis à jour le 2026-08-25 par ADT44