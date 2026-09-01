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AGENDA · Pierric

Visite de la chapelle de Rennefort Pierric

samedi 19 septembre 2026 · Pierric

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Rennefort
Ville
44290 Pierric
Département
Loire-Atlantique
Tarif
0 0

Pierric

Visite de la chapelle de Rennefort

Rennefort Pierric Loire-Atlantique

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

  .

Rennefort Pierric 44290 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 31 26 37 21  lesperrayeurspierricais1@gmail.com

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English :

L’événement Visite de la chapelle de Rennefort Pierric a été mis à jour le 2026-09-01 par ADT44

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