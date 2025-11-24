Chemin des Ateliers du Perche 6ème édition La Madeleine-Bouvet
Chemin des Ateliers du Perche 6ème édition La Madeleine-Bouvet vendredi 1 mai 2026.
Chemin des Ateliers du Perche 6ème édition
Lieu-dit Jacquetière La Madeleine-Bouvet Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01 11:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Les artistes ouvrent ouvrent leurs portes !
Programme en cours d’élaboration. .
Lieu-dit Jacquetière La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie
English : Chemin des Ateliers du Perche 6ème édition
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Chemin des Ateliers du Perche 6ème édition La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2025-11-24 par OT CdC Coeur du Perche