La Ferme de l’Aritoire – La chèvre dans tous ses états, Ferme de l’Aritoire, La Madeleine-Bouvet

La Ferme de l’Aritoire – La chèvre dans tous ses états Samedi 6 juin, 10h00, 15h00 Ferme de l’Aritoire Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Au cœur du Parc naturel régional du Perche, découvrez un petit élevage de chèvres familial, dans une ferme typique de la vallée de la Corbionne.

Deuxième génération d’éleveur-producteur, Malvina vous propose ses savons & cosmétiques au lait de chèvre, son fil à tricoter ainsi que des confections en mohair de ses chèvres angoras. Et ses confitures de lait.

Venez découvrir la chèvre dans tous ses états.

Ferme de l’Aritoire L’Aritoire 61110 La Madeleine-Bouvet La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0633538730 »}]

Visite libre & gratuite de la ferme

Ferme de l’Aritoire