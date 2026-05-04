Fête de l’étang La Madeleine-Bouvet
Fête de l’étang La Madeleine-Bouvet dimanche 26 juillet 2026.
La Madeleine-Bouvet
Fête de l’étang
Place de l’Etang La Madeleine-Bouvet Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
À l’occasion des 50 ans de l’étang, une course de radeaux inter-villages est notamment prévue.
Jeux, restauration sur place.
Le programme définitif est en cours d’élaboration. .
Place de l’Etang La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 07 91 89 17
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English : Fête de l’étang
L’événement Fête de l’étang La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CdC Coeur du Perche