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Fête de l’étang La Madeleine-Bouvet

Fête de l’étang La Madeleine-Bouvet dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Etang

Ville : 61110 La Madeleine-Bouvet

Département : Orne

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

La Madeleine-Bouvet

Fête de l’étang

Place de l’Etang La Madeleine-Bouvet Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-26

À l’occasion des 50 ans de l’étang, une course de radeaux inter-villages est notamment prévue.
Jeux, restauration sur place.

Le programme définitif est en cours d’élaboration.   .

Place de l’Etang La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 07 91 89 17 

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English : Fête de l’étang

L’événement Fête de l’étang La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CdC Coeur du Perche

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