C’est le printemps à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet
C’est le printemps à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet dimanche 11 avril 2027.
La Madeleine-Bouvet
C’est le printemps à la ferme de l’Aritoire
Lieu-dit L’Aritoire La Madeleine-Bouvet Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-11 10:00:00
fin : 2027-04-11 18:00:00
Date(s) :
2027-04-11
La ferme de l’Aritoire vous ouvre ses portes avec le réseau Bienvenue à la Ferme pour une journée conviviale, gourmande et pleine de découvertes.
Au programme marché fermier, visites guidées de l’exploitation, accès libre aux chèvres.
Entrée libre et gratuite.
Pensez-y ouvert pendant les vacances scolaires (zone B et C) le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h (visite libre et accès aux animaux pour les clients). .
Lieu-dit L’Aritoire La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 33 53 87 30
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English : C’est le printemps à la ferme de l’Aritoire
L’événement C’est le printemps à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT CdC Coeur du Perche
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