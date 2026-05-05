La Madeleine-Bouvet

C’est le printemps à la ferme de l’Aritoire

Lieu-dit L’Aritoire La Madeleine-Bouvet Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-11 10:00:00

fin : 2027-04-11 18:00:00

Date(s) :

2027-04-11

La ferme de l’Aritoire vous ouvre ses portes avec le réseau Bienvenue à la Ferme pour une journée conviviale, gourmande et pleine de découvertes.

Au programme marché fermier, visites guidées de l’exploitation, accès libre aux chèvres.

Entrée libre et gratuite.

Pensez-y ouvert pendant les vacances scolaires (zone B et C) le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h (visite libre et accès aux animaux pour les clients). .

Lieu-dit L’Aritoire La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 33 53 87 30

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English : C’est le printemps à la ferme de l’Aritoire

L’événement C’est le printemps à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2026-05-05 par OT CdC Coeur du Perche