La Madeleine-Bouvet

Week-end de Pâques à la ferme de l’Aritoire

Lieu-dit L’Aritoire La Madeleine-Bouvet Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-10

fin : 2027-05-10

Date(s) :

2027-05-10

Malvina de La Ferme de l’Aritoire vous propose une expérience unique ce week-end participer au soin des chèvres le matin ou le soir (sur réservation au 06 33 53 87 30 30€/famille).

Et comme d’habitude, la boutique sera ouverte samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h, visite libre et gratuite de la ferme après votre passage en boutique.

Ouvert pendant les vacances scolaires (zone B et C) le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h (visite libre et accès aux animaux pour les clients). .

Lieu-dit L’Aritoire La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 33 53 87 30

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English : Week-end de Pâques à la ferme de l’Aritoire

L’événement Week-end de Pâques à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CdC Coeur du Perche