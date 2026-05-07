Week-end de Pâques à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet
Week-end de Pâques à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet lundi 10 mai 2027.
La Madeleine-Bouvet
Week-end de Pâques à la ferme de l’Aritoire
Lieu-dit L’Aritoire La Madeleine-Bouvet Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-10
fin : 2027-05-10
Date(s) :
2027-05-10
Malvina de La Ferme de l’Aritoire vous propose une expérience unique ce week-end participer au soin des chèvres le matin ou le soir (sur réservation au 06 33 53 87 30 30€/famille).
Et comme d’habitude, la boutique sera ouverte samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h, visite libre et gratuite de la ferme après votre passage en boutique.
Ouvert pendant les vacances scolaires (zone B et C) le mercredi et samedi de 10h à 12h et de 15h à 19h (visite libre et accès aux animaux pour les clients). .
Lieu-dit L’Aritoire La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 33 53 87 30
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English : Week-end de Pâques à la ferme de l’Aritoire
L’événement Week-end de Pâques à la ferme de l’Aritoire La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CdC Coeur du Perche
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