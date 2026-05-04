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Soirée brochettes, bal et feu d’artifice La Madeleine-Bouvet

Soirée brochettes, bal et feu d’artifice La Madeleine-Bouvet samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Place de l'Etang

Ville : 61110 La Madeleine-Bouvet

Département : Orne

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

La Madeleine-Bouvet

Soirée brochettes, bal et feu d’artifice

Place de l’Etang La Madeleine-Bouvet Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée brochettes organisée par le comité des fêtes de la Madeleine-Bouvet, suivie d’un bal champêtre gratuit et d’un feu d’artifice sur l’étang.   .

Place de l’Etang La Madeleine-Bouvet 61110 Orne Normandie +33 6 07 91 89 17 

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English : Soirée brochettes, bal et feu d’artifice

L’événement Soirée brochettes, bal et feu d’artifice La Madeleine-Bouvet a été mis à jour le 2026-05-04 par OT CdC Coeur du Perche

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