Cheminements Salle des fêtes Nanterre

Cheminements Salle des fêtes Nanterre samedi 14 février 2026.

Au commencement, un sac à dos, quelques branchages… le matériel sommaire d’un randonneur en bivouac qui installe sa tente et allume son feu de camp. Dans ce moment de repos solitaire, il joue avec son ombre et celle des objets qu’il manipule, bricolant pour lui-même des images changeantes, s’amusant avec les effets d’optique. Dans cette forêt, l’histoire se construit avec son exploration de la lumière.

Un spectacle à découvrir en famille dès 5 ans.

Le samedi 14 février 2026

de 16h00 à 17h00

payant

De 6 à 13 euros.

Tout public.

Salle des fêtes 4 Rue des Anciennes Mairies 92000 Nanterre