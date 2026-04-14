CHERCHE ET TROUVE GÉANT – Métiers de Loire (3/12 ans), Cap loire, Montjean-sur-Loire

CHERCHE ET TROUVE GÉANT – Métiers de Loire (3/12 ans) Dimanche 28 juin, 14h00 Cap loire Maine-et-Loire

Entrée au parc (8,50€, 6,50€, gratuit).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Animation en continu à partir de 14h

Durée : 1h

À Cap Loire les Cherche et trouve prennent vie grandeur nature ! Tentez de retrouver Denis le marinier, mais aussi la marinière, le charpentier de marine, le pêcheur de Loire et la lavandière. En plus de ces personnages à trouver, une mission supplémentaire vous attend : retrouver 50 objets qu’ils ont dissimulés dans le parc. Entre bateaux, jardins et musée, ouvrez l’œil et relevez le défi en retrouvant un maximum d’objets.

Un jeu ludique, familial et terriblement addictif, qui permet de découvrir Cap Loire tout en s’amusant. Les cachettes sont nombreuses, parfois surprenantes… et on se prend très vite au jeu, enfants comme adultes !

Un conseil : ouvrez bien l’œil… car il est très difficile de tout trouver !

Grand jeu à faire en autonomie, adapté aux enfants à partir de 3 ans.

Tarifs : Inclus dans le prix d’entrée au parc (8,50€, 6,50€, gratuit).

Cap loire 20 rue d’Anjou, 49570 Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Un grand jeu ludique et familial où petits et grands doivent retrouver Denis le marinier et 50 objets cachés en lien avec les métiers de Loire. On se prend très vite au jeu, enfants comme adultes jeu ludique

CAPLOIRE