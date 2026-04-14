LES AVENTURIERS EN HERBE (8/12 ans), Cap loire, Montjean-sur-Loire

LES AVENTURIERS EN HERBE (8/12 ans) Dimanche 28 juin, 14h00 Cap loire Maine-et-Loire

Entrée au parc (8,50€, 6,50€, gratuit).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00

Animation en continu à partir de 14h

Durée : 1h

Tentez de répondre à 10 questions en retrouvant les réponses cachées dans le parc. Mais l’aventure ne s’arrête pas là… vous devrez aussi retrouver les numéros inscrits sur les sacs de farine de Louis le meunier du Moulin de l’Épinay. Une fois réunis, ils vous permettront d’ouvrir un petit coffre et de révéler une surprise bien méritée.

Prolonger l’expérience des aventuriers en herbe en vous rendant ensuite au Musée des métiers et au Moulin de l’Épinay : Sur présentation de la preuve d’ouverture du coffre de Cap Loire, bénéficiez d’une entrée à tarif réduit.

Grand jeu à faire en autonomie, adapté aux enfants à partir de 8 ans.

Tarifs : Inclus dans le prix d’entrée au parc (8,50€, 6,50€, gratuit).

Cap loire 20 rue d’Anjou, 49570 Montjean-sur-Loire Montjean-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Tentez de répondre à 10 questions sur la marine de Loire. Puis retrouver les numéros inscrits sur les sacs de farine pour ouvrir un petit coffre et de révéler une surprise bien méritée. jeu ludique

CAPLOIRE