Spectacle de la compagnie Esperluète and Co, en coréalisation avec le théâtre Le Guichet Montparnasse. Trente ans après la disparition de Jean Tardieu, ses textes nous transportent toujours autant aujourd’hui. Nous vous invitons à voyager dans son univers poétique et facétieux, à découvrir notre traversée rocambolesque, dans le plaisir du jeu, au cœur de son œuvre, avec des textes choisis dont nous souhaitons partager la drôlerie, le tragique, l’absurde, afin de rire et pleurer de nos « angoisses fondamentales » ! –

Mise en scène et interprétation : Sylvie Mandier et François Michonneau.

Spectacle « Chère amie, quelle chance de vous… ». Textes de Jean TARDIEU au théâtre Le Guichet Montparnasse 75014, les jeudis à 20H45 et les dimanches à 18h15 du 3 sept au 1er nov 2026. Drôlerie, absurde, tragique et poésie !

Du jeudi 03 septembre 2026 au dimanche 01 novembre 2026 :

dimanche

de 18h15 à 19h30

jeudi

de 20h45 à 22h00

payant

Réservation : 01 43 27 88 61

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-03T23:45:00+02:00

fin : 2026-11-01T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-09-03T20:45:00+02:00_2026-09-03T22:00:00+02:00;2026-09-06T18:15:00+02:00_2026-09-06T19:30:00+02:00;2026-09-10T20:45:00+02:00_2026-09-10T22:00:00+02:00;2026-09-13T18:15:00+02:00_2026-09-13T19:30:00+02:00;2026-09-17T20:45:00+02:00_2026-09-17T22:00:00+02:00;2026-09-20T18:15:00+02:00_2026-09-20T19:30:00+02:00;2026-09-24T20:45:00+02:00_2026-09-24T22:00:00+02:00;2026-09-27T18:15:00+02:00_2026-09-27T19:30:00+02:00;2026-10-01T20:45:00+02:00_2026-10-01T22:00:00+02:00;2026-10-04T18:15:00+02:00_2026-10-04T19:30:00+02:00;2026-10-08T20:45:00+02:00_2026-10-08T22:00:00+02:00;2026-10-11T18:15:00+02:00_2026-10-11T19:30:00+02:00;2026-10-15T20:45:00+02:00_2026-10-15T22:00:00+02:00;2026-10-18T18:15:00+02:00_2026-10-18T19:30:00+02:00;2026-10-22T20:45:00+02:00_2026-10-22T22:00:00+02:00;2026-10-25T18:15:00+02:00_2026-10-25T19:30:00+02:00;2026-10-29T20:45:00+02:00_2026-10-29T22:00:00+02:00;2026-11-01T18:15:00+02:00_2026-11-01T19:30:00+02:00



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